Москва, , 23:01 — REGNUM Руководство МВД России выразило соболезнование родным и близким сотрудника ДПС, погибшего при нападении неизвестных в столице Ингушетии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, у погибшего инспектора по исполнению административного законодательства отдела МВД России по Магасу старшего лейтенанта полиции Зелимхана Кокорхоева остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Напомним, вечером 31 декабря неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения один сотрудник полиции погиб, ещё двое получили ранения.

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