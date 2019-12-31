Нью-Йорк, США, , 22:47 — REGNUM На хозяев кошки в американском штате Нью-Йорк был подан судебный иск из-за запрета животному спать в кровати. Об этом 31 декабря сообщает издание The Post-Standard.

Иск в Верховный суд штата Нью-Йорк подала бывшая владелица кошки, женщина по имени Кэрол Мани, которая передала любимицу новым владельцам из-за того, что не могла по состоянию здоровья заботиться о животном так же хорошо, как раньше. При передаче питомца Кэрол составила с новыми хозяевами питомца письменный договор, где было оговорены особенности ухода за животным, и несколько раз в месяц навещала свою любимицу.

Кошка привыкла спать с хозяйкой в кровати, но новые хозяева не позволяли животному такой вольности. Сначала они обманывали бывшую хозяйку, а потом откровенно признались, что не допускают кошку в кровать. Кроме того, новые владельцы кошки ограничили доступ к любимице её бывшей хозяйке, а потом и вовсе перестали выходить с ней на контакт.

Тогда Кэрол Мани подала иск в суд на новых владельцев своей любимицы, обвиняя их в нарушении условий договора об уходе за животным. В иске она потребовала вернуть ей кошку. Суд удовлетворил иск и постановил вернуть Кэрол животное.

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