Магас, , 22:28 — REGNUM В столице Ингушетии — Магасе власти отменили праздничный концерт и фейерверк после того, как стало известно о нападении на пост ДПС. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 17:30 по московскому времени неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции, нападавшие были нейтрализованы.

По другим данным, погиб один сотрудник плиции. Двое из трех нападавших были ликвидированы. Еще один полицейский получил ранения.