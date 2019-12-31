Москва, , 22:24 — REGNUM Восемь человек были эвакуированы спасателями из-за пожара в жилом доме в центре Москвы. Об этом 31 декабря сообщает ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло около 20:53 мск в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома на улице Дубининской. Площадь пожара составила 10 кв. метров.

Пожарно-спасательными подразделениями при проведении разведки и тушении пожара были спасены восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.

В результате пожара пострадал один человек. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В результате оперативных действий пожарных возгорание было ликвидировано в 21:23 мск. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек при пожаре в частном жилом доме в городском округе Сергиев Посад в Московской области.

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