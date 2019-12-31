Мехико, , 22:23 — REGNUM Один несовершеннолетний погиб, ещё 19 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в штате Дуранго на северо-западе Мексики. Об этом 31 декабря сообщает газета Milenio.

Авария произошла около 04:00 по местному времени 31 декабря в 20 километрах от города Дуранго, столицы одноимённого штата. Автобус следовал рейсом из города Леон в штате Гуанахуато.

В результате аварии погиб один ребёнок, ещё 19 человек получили травмы. Среди пострадавших семь пассажиров в тяжёлом состоянии.

Все пострадавшие были госпитализированы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11 погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в мексиканском штате Чьяпас.

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