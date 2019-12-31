Оренбург, , 21:38 — REGNUM Движение по участку федеральной трассы М-5 «Урал» перекрыто из-за сильной метели в Оренбургской области. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Движение для всех видов транспортных средств было прекращено с 21:30 по местному времени на участке федеральной автодороги М-5 170 км (н.п. Краснощеково) — 260 км (н.п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177−184 км.

Автотрасса перекрыта в связи с сильной метелью и связанным с этим ограничением видимости. На перекрытые участки автотрассы выдвинулись сотрудники МЧС, полиции и дорожная служба.

Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам в новогодние праздники внимательно относиться к предупреждениям МЧС об ухудшении погоды и соблюдать меры безопасности на дорогах.

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