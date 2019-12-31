Саратов, , 21:18 — REGNUM В Балашихинском районе Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГИБДД по Саратовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17:20 по местному времени (16:20) на подъезде к Саратову от трассы М6 «Каспий».

По предварительным данным, водитель, управляя междугородним микроавтобусом марки Mercedes, в пути следования не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание.

В результате ДТП пострадали два человека. Всего в микроавтобусе находились 11 человек.

По всей видимости, ДТП произошло из-за неблагоприятных погодных условий.