Магас, , 21:20 — REGNUM План «Крепость» задействован в территориальных подразделениях МВД в Ингушетии в связи с нападением злоумышленников на пост ДПС в Магасе. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах Республики.

В городе предприняты дополнительные меры безопасности, все дороги патрулируются сотрудниками полиции. Пост ДПС, где произошло нападение, оцеплен, один из подъездов к нему блокирован, движение автомобилей направлено в объезд.

На месте происшествия ведутся следственные мероприятия. К посту ДПС прибыло руководство МВД Ингушетии.

По предварительным данным, злоумышленники передвигались на автомобиле белого цвета. Они протаранили пост ДПС, после чего из автомобиля выскочили преступники и напали на сотрудников с ножами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Ингушетии назвал великим цинизмом и неуважением к себе и к народу нападение на пост ДПС в преддверие Нового года.

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