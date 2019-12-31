Москва, , 20:44 — REGNUM В Москве пассажир автобуса получил ножевые ранения во время потасовки. Видео инцидента, снятое очевидцами, опубликовал 31 декабря Telegram-канал «ОПЕР слил».

На кадрах запечатлён конфликт в салоне между мужчиной и двумя оппонентами. Во время потасовки один из участников нанёс пострадавшему несколько ударов ножом в область живота. Следы крови проявились на рубашке.

По информации ТАСС, инцидент произошёл в рейсовом автобусе в посёлке Коммунарка Новой Москвы. Раненого госпитализировали. Злоумышленники скрылись с места происшествия. Ими могут являться иностранные граждане.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.