Магас, 31 декабря 2019, 20:45 — REGNUM Великим цинизмом назвал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов совершённое накануне празднования Нового года нападение на пост ДПС в Магасе. Об этом 31 декабря он сообщил журналистам.
Нападение на пост ДПС в Магасе совершили неизвестные злоумышленники. По последним данным, при атаке вооружённых людей были ранены три сотрудника полиции. В свою очередь полицейские, отстреливаясь, смогли нейтрализовать нападавших. В настоящее время район вокруг поста оцеплен сотрудниками полиции, ведутся следственные действия. На место происшествия выехало руководство МВД по Республике Ингушетия.
Ранее ИА REGNUM сообщало о состоянии пострадавших в результате нападения на пост ДПС в столице Ингушетии, городе Магасе.
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