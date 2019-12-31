Магас, , 20:45 — REGNUM Великим цинизмом назвал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов совершённое накануне празднования Нового года нападение на пост ДПС в Магасе. Об этом 31 декабря он сообщил журналистам.

Махмуд-Али Калиматов «Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года, и вообще совершать такие действия. Вот и все, что я думаю по этому поводу», — так заявил Калиматов.

Нападение на пост ДПС в Магасе совершили неизвестные злоумышленники. По последним данным, при атаке вооружённых людей были ранены три сотрудника полиции. В свою очередь полицейские, отстреливаясь, смогли нейтрализовать нападавших. В настоящее время район вокруг поста оцеплен сотрудниками полиции, ведутся следственные действия. На место происшествия выехало руководство МВД по Республике Ингушетия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о состоянии пострадавших в результате нападения на пост ДПС в столице Ингушетии, городе Магасе.

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