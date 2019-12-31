Магас, , 20:38 — REGNUM Трое сотрудников полиции пострадали при нападении неизвестных злоумышленников на пост ДПС в столице Ингушетии городе Магасе. об этом 31 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Нападению подверглись сотрудники полиции на посту ДПС при въезде в город Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника правоохранительных органов. Нападавшие были нейтрализованы.

В настоящее время трое сотрудников полиции и двое нападавших госпитализированы. Согласно данным Минздрава Ингушетии, сотрудники полиции находятся в реанимационном отделении, их состояние оценивается как средней тяжести. Нападавшие также находятся в реанимации, один из них в тяжёлом состоянии, второй в состоянии средней тяжести.

В настоящее время район вокруг подвергшегося атаке поста ДПС оцеплен, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Один из подъездов к посту перекрыт, движение на автотрассе направлено в объезд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на пост ДПС в Ингушетии, при этом, по предварительной информации, был убит один из сотрудников полиции.

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