Оттава, , 19:36 — REGNUM Локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в провинции Манитоба в центре Канады. Об этом 31 декабря сообщает телеканал СTV.

Авария произошла недалеко от населённого пункта Портаж-Ла-Прери. В момент происшествия в поезде ехали 12 человек, в том числе семь пассажиров.

По данным корпорации Via Rail, осуществляющей железнодорожные перевозки в Канаде, серьёзно пострадавших в результате инцидента нет.

Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе с рельсов товарного состава из 26 вагонов в канадской провинции Британская Колумбия.

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