Магас, , 19:49 — REGNUM Пост ДПС подвергся нападению неизвестных злоумышленников в столице Ингушетии городе Магасе. Об этом 31 декабря сообщил журналистам источник в правоохранительных органах региона.

Сообщается, что трое неизвестных на автомобиле, приблизившись к посту ДПС, открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам полиции. Полицейские были вынуждены открыть ответный огонь по нападавшим.

В результате перестрелки погиб один полицейский, второй сотрудник полиции получил ранения. Кроме того, были ликвидированы, по крайней мере, двое из нападавших.

По некоторым данным, нападавшие атаковали пост ДПС, вооружившись холодным оружием. Обстоятельства нападения на сотрудников правоохранительных органов уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении неизвестных на пост ДПС в Магасе.

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