Магас, , 18:52 — REGNUM В столице Ингушетии — городе Магасе совершено вооруженное нападение на пост Дорожно-патрульной службы. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, трое преступников на легковом автомобиле врезались прямо в пост ДПС в Магасе.

Злоумышленники выскочили из автомобиля и, вооруженные холодным оружием, напали на сотрудников полиции. Один полицейский скончался на месте, второй был тяжело ранен. Третий полицейский успел открыть ответный огонь.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека.