Магас, 31 декабря 2019, 18:52 — REGNUM В столице Ингушетии — городе Магасе совершено вооруженное нападение на пост Дорожно-патрульной службы. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, трое преступников на легковом автомобиле врезались прямо в пост ДПС в Магасе.
Злоумышленники выскочили из автомобиля и, вооруженные холодным оружием, напали на сотрудников полиции. Один полицейский скончался на месте, второй был тяжело ранен. Третий полицейский успел открыть ответный огонь.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека.