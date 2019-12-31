Сочи, Краснодарский край, , 18:58 — REGNUM Девять человек было эвакуировано спасателями при пожаре в жилом доме в городе-курорте Сочи. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре поступила в ведомство около 15:49 мск. Возгорание произошло в жилом частном одноэтажном доме на улице Шоссейной в Хостинском районе Сочи. Площадь пожара составила 300 кв. метров.

В тушении пожара приняли участие 24 человека личного состава и семь единиц техники. Из дома было эвакуировано девять человек. Пострадавших при пожаре нет.

В 16:40 мск было ликвидировано открытое горение, в 17:00 мск пожар был потушен полностью. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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