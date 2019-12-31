Верхняя Пышма, Свердловская область, , 18:00 — REGNUM Пожар на территории щебёночного завода в городе Верхняя Пышма (Свердловская область) произошёл 31 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Отмечается, что пожар распространился на 200 кв. м. В настоящее время идёт ликвидация горения. О пострадавших не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в Верхней Пышме произошёл 4 декабря — на территории завода «Уралэлектромедь».

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