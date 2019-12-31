Ульяновск, , 17:28 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновске вынесен приговор учащейся педагогического колледжа, которую признали виновной в нападении на мужчину. Она получила реальное лишение свободы, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Разбирательства начались после того, как мужчина с колото-резаными ранениями был доставлен в больницу ночью 16 марта 2019 года. Правоохранители установили, что в тот вечер ульяновец принимал участие в застолье в одном из домов по улице Камышинская.

«Неожиданно у него произошел конфликт с другой гостьей — учащейся местного педагогического колледжа, которая нанесла жертве ножом несколько ударов в различные части тела», — говорят в надзорном ведомстве.

Суд признал девушку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Ей назначено два года колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в нападении на женщин. Одной из жертв стала беременная горожанка, на которую злоумышленник набросился с заточкой, другая пострадавшая — его сожительница.

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