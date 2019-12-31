Ростов-на-Дону, , 17:29 — REGNUM Неизвестные, устроившие стрельбу из-за дорожного конфликта, разыскиваются полицией в Ростове-на-Дону. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Перестрелка произошла утром 31 декабря на пересечении улиц Максима Горького и переулка Нахичеванского. По предварительным данным, конфликт инициировали мужчины на автомобилях Kia Rio и Lada Priora. В ходе спора они применили против друг друга травматическое оружие.

В результате перестрелки пострадали два человека.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к конфликту. Принят ряд мер по задержанию участников инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о конфликте со стрельбой между двумя тейпами в Ингушетии. В результате был убит один человек, ранены семеро.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ингушетии произошел конфликт со стрельбой, есть погибшие