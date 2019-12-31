Тюмень, , 16:57 — REGNUM В Тюмени 31 декабря произошёл пожар в ресторане на улице Республики. Пострадавших нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Вызов в дежурную часть произошёл в 15:17 по местному времени (13:17 мск). Произошло замыкание в розетке обогревателя. В тушении были задействованы 18 пожарных и шесть единиц техники.

Пламя повредило шторы, декор заведения, кондиционеры, компьютеры и телевизоры. Ущерб устанавливается.