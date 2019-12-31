Москва, , 17:30 — REGNUM Около 18 тонн мандаринов, предназначавшихся для жителей Перми, были похищены злоумышленниками в Москве. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Водитель фуры, загрузивший мандарины в Новороссийске 24 декабря, направлялся в Пермь, когда ему позвонили по телефону неизвестные, сообщив, что являются представителями фирмы — получателя груза, и потребовали срочно ехать в Москву, пояснив, что планы изменились.

В Москве водителю сообщили адрес склада, куда он прибыл и выгрузил товар, отдав сопроводительные документы. Позднее ему позвонили реальные представители организации и пояснили, что никаких распоряжений по поводу смены места доставки не было. Когда водитель прибыл вместе с полицией на склад, где выгрузил товар, груза там уже не было.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации и проводят проверку по факту произошедшего.

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