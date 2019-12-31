Москва, , 16:05 — REGNUM Из сейфа в офисе в Таганском районе Москвы неизвестный украл 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию с заявлением о краже обратился директор организации. Он сообщил, что из сейфа компании были похищены деньги.

Впоследствии оперативники выяснили, что кража произошла 17 декабря. Злоумышленник взломал ящик стола в офисе, похитил ключ от сейфа, а затем открыл сейф и похитил оттуда около 1,4 миллиона рублей, принадлежащих компании.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Ведутся следственные мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 31 декабря в Москве мужчина совершил попытку ограбления банка.

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