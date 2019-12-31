Ульяновск, , 15:39 — REGNUM В Ульяновске по факту смерти ребёнка после утренника в детском саду возбуждено уголовное дело. Предварительно причиной смерти стал менингит. Об этом сообщает «Коммерсант».

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Четырёхлетний мальчик умер в ночь с 25 на 26 декабря 2019 года в больнице, куда был доставлен матерью. По данным издания, мальчику поставили диагноз «менингококковая инфекция молниеносной формы».

Отмечается, что правоохранители оценят действия медработников и проверят правильность постановки первоначального диагноза, своевременность принятия мер.

Как сообщало ИА REGNUM, по неофициальной информации, ребёнок почувствовал себя плохо после утренника в детском саду в Ульяновске. На место происшествия была вызвана скорая помощь, врачи предложили госпитализировать ребёнка, однако мать написала отказ от лечения в стационаре. Дома ребёнку стало хуже, его госпитализировали, но спасти мальчика врачам не удалось.

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