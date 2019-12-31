Сунжа, Ингушетия, , 14:50 — REGNUM Тайник, в котором находились более 500 патронов к стрелковому оружию, обнаружен Сунженском районе Ингушетии. Его нашли сотрудники Росгвардии, сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе Федеральной службы войск Нацгвардии.

Спецназовцы из состава Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, обнаружившие более пятисот патронов калибра 7,62 мм, изъяли их и передали в правоохранительные органы.

Как отметили в ведомстве, ранее, в этом же районе были найдены маршевый двигатель от выстрела к противотанковому гранатомету ПГ-7 и боевой элемент авиабомбы. Саперы уничтожили боеприпасы накладным зарядом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года на окраине ингушского села Али-Юрт Назрановского района Ингушетии было обнаружено два схрона боевиков с боеприпасами и медикаментами.