Москва, , 15:00 — REGNUM Неизвестный попытался ограбить отделение банка на востоке Москвы. Об этом 31 декабря сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что, по предварительным данным, на улице Первомайская в отделение банка вошел неизвестный в медицинской маске и стал угрожать кассиру похожим на пистолет предметом. Мужчина пытался завладеть деньгами, но испугался и убежал.

Полиция ищет злоумышленника.

Напомним, 30 декабря на Украине неизвестный пытался взорвать банкомат, чтобы завладеть денежными средствами.

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