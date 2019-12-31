Москва, 31 декабря 2019, 15:00 — REGNUM Неизвестный попытался ограбить отделение банка на востоке Москвы. Об этом 31 декабря сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что, по предварительным данным, на улице Первомайская в отделение банка вошел неизвестный в медицинской маске и стал угрожать кассиру похожим на пистолет предметом. Мужчина пытался завладеть деньгами, но испугался и убежал.
Полиция ищет злоумышленника.
Напомним, 30 декабря на Украине неизвестный пытался взорвать банкомат, чтобы завладеть денежными средствами.
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