Уфа, , 14:49 — REGNUM Пассажира с экстремистской литературой задержали сотрудники таможни в аэропорту Уфы. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

По сообщению пресс-службы ведомства, при досмотре рейса из Стамбула в багаже у 34-летнего жителя Башкирии была обнаружена книга религиозного содержания, которая включена в список экстремистских материалов министерства юстиции России и запрещена к ввозу на территорию страны.

По словам мужчины, книгу он купил в Саудовской Аравии для молитв и не знал, что она была признана экстремистской.

Сотрудники таможни изъяли литературу. В отношении мужчины было возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 16.2 и 16.3 КоАП РФ.

Отмечается, что в 2018 году в аэропорту Уфы такую же книгу изъяли у женщины, которая тоже прибыла из Стамбула.

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