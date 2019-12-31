Москва, , 14:42 — REGNUM Слухи, что причиной взрыва в доме в Магнитогорске в конце 2018 года был теракт, искусно вбрасывались с территории других стран, заявил 31 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Слухи о том, что это был теракт, они появились буквально через несколько минут после события, они достаточно искусно вбрасывались в интернет, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Это установлено, в том числе с территории третьих стран».

Представитель Кремля добавил, что в настоящее время, кроме как слухами, данную информацию никак назвать нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря седьмой подъезд дома на проспекте Карла Маркса, 164 рухнул. Этому предшествовал взрыв. 39 человек погибли, в том числе шестеро детей. Ещё несколько человек оказались в больницах.

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