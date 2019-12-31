Тбилиси, , 14:37 — REGNUM В Грузии 31 декабря суд постановил на время следствия поместить под арест подозреваемого в доведении до самоубийства своей жены. Об этом с места событий передает корреспондент телеканала «Рустави 2».

Сообщается, что задержанного обвиняют также в домашнем насилии. Сам он отказался от адвоката и отрицал предъявляемые обвинения. Обвиняемый сослался на то, что в случае его ареста дети останутся в сложной ситуации. Он также рассказал, что, узнав о смерти супруги, сам пытался покончить жизнь самоубийством.

Как передавало ИА REGNUM, ранее МВД Грузии распространило сообщение о задержании в крае Мингрелия и Верхняя Сванетия мужчины после того, как была обнаружена мертвой его жена.

В СМИ Грузии сообщалось, что на теле погибшей были обнаружены следы побоев, а накануне она обращалась к соседям за помощью, но те ей отказали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии задержали мужчину по подозрению в доведении жены до самоубийства