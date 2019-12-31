Сеул, , 14:34 — REGNUM Вылет самолетов южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines Турция — Южная Корея задержали в общей сложности на одиннадцать часов и сорок минут. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой, а представителей компании.

По их словам, 31 декабря самолёт выполняющий рейс OZ552 Стамбул — Сеул (аэропорт Инчхон), был задержан на два часа и сорок минут по техническим причинам.

Ранее, 30 декабря, рейс OZ551 Сеул — Стамбул был задержан на восемь часов и пятьдесят пять минут из-за плохих погодных условий.

Известно, что в связи с задержками неудобства испытали 273 пассажира.

Стоит отметить, что авиакомпания предупредила пассажиров, ожидающих рейс, о затянувшемся техническом обслуживании судна, однако не уточнила точное время вылета и причину задержки.