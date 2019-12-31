Манила, , 14:16 — REGNUM По крайней мере 80 000 жителей Филиппин проведут канун Нового года в приютах из-за тайфуна «Фанфон», сообщает Le Figaro.

«Нам грустно, что некоторые из наших соотечественников все еще находятся в центрах временного размещения, но мы заверяем их в нашей поддержке», — заявил Марк Тимбал, официальный представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Согласно заявлению властей, тайфун, обрушившийся на Филиппины в Рождество, привел к гибели по меньшей мере 50 человек, ещё 143 жителя получили ранения.

Издание отмечает, что в результате тайфуна пострадали более двух миллионов жителей Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, около 260 тыс. жилых домов и около 90 госучреждений на Филиппинах оказались повреждены или уничтожены в результате удара тайфуна.

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