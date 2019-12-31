Луганск, 31 декабря 2019, 14:05 — REGNUM Вооружённый офицер ВСУ самовольно оставил часть в зоне проведения карательной операции в Донбассе, сообщил 31 декабря на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Он отметил, что в часть прибыли представители военной службы правопорядка, в близлежащих населённых пунктах ведётся усиленное патрулирование территории.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, за год из зоны проведения карательной операции против Донбасса сбежали 815 боевиков ВСУ, 47 из них — с оружием.
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