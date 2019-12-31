Ростов-на-Дону, , 13:43 — REGNUM Коммунальные службы Ростова-на-Дону ликвидировали крупный порыв на теплотрассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В ночь на 31 декабря подача тепла в дома и социальные объекты была возобновлена. В зону отключения теплоснабжения попало более 70 многоквартирных домов и 12 социально-значимых объектов.

ИА REGNUM напоминает, что крупная коммунальная авария произошла 30 декабря на улице Катаева.

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