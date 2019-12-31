Белгород, , 13:37 — REGNUM Тело ребёнка с признаками термического воздействия было обнаружено после тушения пожара в частном доме в селе Ромашовка Валуйского района Белгородской области. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное, сообщили 31 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сообщение о возгорании поступило в правоохранительные органы днём 30 декабря. В жилом доме проживала 29-летняя местная жительница с тремя дочерями семи лет, четырёх и одного года. По предварительным данным, мать вместе со старшим и младшим ребёнком уехали в магазин, а когда вернулись — увидели, что дом горит.

Следователи устанавливают очаг и причину возгорания.