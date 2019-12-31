Багдад, , 13:41 — REGNUM Сотни шиитских демонстрантов ворвались на территорию посольства США в иракской столице, городе Багдад. Об этом 31 декабря сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, манифестанты сломали ворота и прорвались внутрь, сотрудники правопорядка применили против толпы слезоточивый газ, призвав людей покинуть территорию иностранного государства.

Негативной реакцией граждан Ирака в отношении США стали атаки ВВС страны по группировке «Катаиб Хезболла», сражающейся против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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