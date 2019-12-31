Ульсан, Южная Корея, , 13:39 — REGNUM Женщина и её двухлетний ребенок пострадали при наезде автомобиля в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей полиции.

Инцидент случился 31 декабря на пешеходной дорожке недалеко от жилого комплекса в районе Бомсо-ып уезда Ульджу города Ульсана. На 40-летнюю гражданку РФ и её сына, находящегося в коляске, наехал внедорожник, за которым сидела женщина 50-лет.

В результате ДТП погиб двухлетний ребёнок.

Известно, что прибыв на местно происшествия органы правопорядка провели тест на уровень алкоголя в крови водителя, однако результат был отрицательным.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.