Ижевск, , 13:22 — REGNUM В Удмуртии в аварии на 9 км автодороги Воткинск — Кельчино два человека погибли и пятеро пострадали. Об этом сообщает управление ГИБДД по республике.

По данным ведомства, столкновение автомобилей Lada и Nissan произошло утром 31 декабря. По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Погибли пассажиры Lada — мужчина и женщина. Водители, двое пассажиров Lada и пассажирка Nissan госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

ИА REGNUM напоминает, на дорогах Удмуртии в ближайшее время ожидаются гололёд и снежные заносы. МЧС Удмуртии призывает водителей республики отказаться от дальних поездок на автомобилях.