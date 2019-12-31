Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет бывший адвокат. Мужчину обвиняют в убийстве бывшей супруги и уничтожении чужого имущества. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 31 декабря.

Из материалов уголовного дела следует, что в январе 2019 года адвокат с особой жестокостью убил свою бывшую супругу. Он привёз женщину в гараж, где нанес ей множество ударов молотком, затем вставил в горло кляп, что привело к механической асфиксии и гибели женщины. Вместе со своим знакомым обвиняемый перевез тело в Щепкинский лес, где газовой горелкой опалил тело жертвы и закопал.

Подельник обвиняется в сокрытии особо тяжкого преступления и поджоге автомобиля, организованного адвокатом в 2016 году. Машина принадлежала другой бывшей супруге юриста.

После задержания мужчина был лишен статуса адвоката.