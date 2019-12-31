Ижевск, , 13:11 — REGNUM Суд в Удмуртии продлил арест задержанному по подозрению в получении взятки замминистру культуры республики Алексею Петрову. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

«Продлили меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца — до 29 февраля 2020 года», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, чиновник потребовал от одного из предпринимателей республики так называемый «откат» за способствование исполнению и пролонгации договора поставки с одним из учреждений культуры. При получении части взятки, общая сумма которой составила 280 тыс. рублей, чиновник был задержан.

В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Ранее Петров являлся директором «Государственного театра кукол Удмуртской Республики». Пост замминистра Петров занял в мае 2019 года.