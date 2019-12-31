Триполи, 31 декабря 2019, 13:07 — REGNUM Правительство национального согласия (ПНС) Ливии опубликовало заявление, согласно которому верные ему военные уничтожили 10 человек из армии Халифы Хафтара, об этом 31 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
Также в заявлении отмечается, что были подбиты 12 бронемашин армии Хафтара, было отражено наступление верных ему военных.
Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда вторжение вооруженных сил НАТО привело к убийству лидера страны Муаммара Каддафи.
С тех пор страна фактически расколота на ряд противоборствующих между собой анклавов. Наиболее сильные из них — ПНС и армия Хафтара.
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