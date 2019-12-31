Вашингтон, , 12:25 — REGNUM В Майами (штат Флорида, США) возле одного из отелей обнаружили мертвым российского пилота, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, тело 47-летнего мужчины было найдено 29 декабря на береговой линии, рядом с гостиницей Ramada Beach Resort, в которой обычно селятся пилоты из России. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде полиция курортного города Паттайи выясняет обстоятельства гибели гражданина России. Инцидент произошел в районе Джомтьен в ночь на 24 декабря.

Читайте подробнее: Гражданин России насмерть разбился в Таиланде