Вашингтон, 31 декабря 2019, 12:25 — REGNUM В Майами (штат Флорида, США) возле одного из отелей обнаружили мертвым российского пилота, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, тело 47-летнего мужчины было найдено 29 декабря на береговой линии, рядом с гостиницей Ramada Beach Resort, в которой обычно селятся пилоты из России. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде полиция курортного города Паттайи выясняет обстоятельства гибели гражданина России. Инцидент произошел в районе Джомтьен в ночь на 24 декабря.
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