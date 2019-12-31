Чунцин, Китай, , 12:18 — REGNUM Шесть человек погибли в результате пожара в жилом здании в городе Чунцине на юго-западе Китая, сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся в районе Фулин города центрального подчинения Чунцина в 6:40 по местному времени 30 декабря. В 7:55 его удалось потушить. В настоящее время проводится расследование причин пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, шестеро человек стали жертвами пожара в жилом доме, прозошедшем в городе Гучжэнь провинции Шэньчэнь на юге Китая.

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