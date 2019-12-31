Гостомель, , 12:14 — REGNUM Неизвестные в масках ворвались в дом директора государственного предприятия «Завод порошковой металлургии» в Киевской области, сообщило 31 декабря информационное агентство УНН.

Журналисты отмечают, что ограбление произошло в городе Гостомель. Шестеро неизвестных в масках ворвались в дом, связали охранника, напали на хозяина дома Александра Адонина и его жену. Под угрозами злоумышленники заставили отдать все деньги и ценные вещи, а затем скрылись.

Полицейские устанавливают обстоятельства нападения и сумму украденного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в ограблении ювелирного салона. Полицейские устанавливают личность сообщника задержанного.

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