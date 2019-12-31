Бирск, Башкирия, , 12:12 — REGNUM Личность подозреваемого в убийстве двух женщин установлена в Башкирии. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 29 декабря текущего года в городе Бирске 42-летний подозреваемый гостил дома у женщин 81-го и 52-х лет. Следователи считают, что в какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина напал на женщин. А чтобы скрыть следы преступления подозреваемый поджег дом и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В настоящее время подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

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