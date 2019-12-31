Манила, , 12:08 — REGNUM Двое китайских туристов погибли после падения с парусника во время круиза у острова Бохол в центральной части Филиппин, сообщили 30 декабря в Генконсульстве Китая в городе Себу.

Как сообщили в Генконсульстве, около десятка китайских туристов вышли в море на паруснике с острова Бохол. Парусник попал в шторм с высокими волнами и сильным ветром. Двое китайских туристов — мужчина и женщина утонули после падения с лодки в 18:00 по местному времени.

Ни на одном из китайских туристов не было надето спасательного жилета. Генконсульство КНР готово оказать всяческую поддержку в расследовании дела, которое инициировали филиппинские власти.

Около 1,5 млн китайских туристов посетили Филиппины за первые 10 месяцев 2019 года, что на 41,13% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в Департаменте туризма Филиппин.