Барнаул, , 12:00 — REGNUM Несмотря на новогодние праздники, власти Барнаула пообещали устранить последствия мощных снегопадов. Как сообщает сегодня, 31 декабря, пресс-центр администрации, в праздничные дни (с 31 декабря по 8 января) для поддержания улично-дорожной сети ежедневно в две смены будут дежурить бригады МБУ «Автодорстрой».

"В новогоднюю ночь на линию выйдут 43 единицы спецтехники. Дорожники будут вывозить снег с проспекта Красноармейского. Днем 1 января на очистке проезжей части будут работать 32 снегоуборочные машины. В ночь с 1 на 2 января на снегоуборке задействуют 43 единицы спецтехники», — заверили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае не прекращаются уже почти месяц. В декабре количество осадков, выпавших на территории столицы региона, составило 160% от среднемесячной нормы (47 мм).

Читайте также: Барнаульские дворы утонули в снегу