Тайюань , Китай, , 11:50 — REGNUM Количество жертв обрушения строящегося тоннеля в провинции Шаньси на севере Китая увеличилось до шести человек, сообщает 31 декабря агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 16:00 по местному времени 30 декабря в тоннеле скоростного шоссе в городе Цзиньчэн. Шестеро рабочих находились на месте во время трагедии. Одного рабочего спасли и отправили в госпиталь, однако он умер во время лечения.

31 декабря после обеда спасатели извлекли из-под завалов тела еще пятерых человек. Порядка 200 кубометров обломков тоннеля заблокировали проход. Расследование причин произошедшего продолжается.

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