Тегеран, , 11:45 — REGNUM Не менее девяти человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Иране, сообщает 31 декабря Mehr.

По данным агентства, автобус разбился на автодороге Тегеран — Тебриз (административный центр провинции Восточный Азербайджан). Еще более 10 человек получили ранения.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря пассажирский автобус, на борту которого находились преимущественно жители Грузии, столкнулся с грузовиком на территории Турции возле города Чанкир. Один человек погиб, многие получили травмы различной степени тяжести.

Читайте также: Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Турции