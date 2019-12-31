Самара, , 11:45 — REGNUM Три человека пострадали во время ДТП на трассе в Самарской области с участием междугороднего автобуса. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 31 декабря в районе Елховский на 103 км автомобильной дороги Ульяновск — Самара.

Столкнулись легковой автомобиль и междугородный автобус, следовавший по маршруту Самара — Нурлат — Чистополь.

В результате аварии пострадали три человека, которые ехали в легковом автомобиле. Пассажиры автобуса не пострадали.

Отмечается, что пассажиры автобуса были доставлены в пункт назначения дополнительным транспортом.

Сообщается, что последствия аварии ликвидировали четыре сотрудника пожарно-спасательного подразделения, которые применили одну единицу техники. Спасатели стабилизировали транспортное средств и отключили аккумуляторную батарею.

В настоящее время причина аварии устанавливается.

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