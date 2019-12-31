Тула, 31 декабря 2019, 11:39 — REGNUM 13 человек, в том числе один ребёнок, пострадали в результате автоаварии с участием рейсового автобуса в Тульской области, сообщили 31 декабря в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Тульской области.
Ведомством начата доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус, следовавший из Москвы в тульский Новомосковск, вечером 30 декабря съехал в кювет. Изначально сообщалось о семи пострадавших.
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