Тула, , 11:39 — REGNUM 13 человек, в том числе один ребёнок, пострадали в результате автоаварии с участием рейсового автобуса в Тульской области, сообщили 31 декабря в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Тульской области.

«По предварительным данным, автобус, в салоне которого находились 45 пассажиров, в том числе один ребенок, перевернулся набок. В результате автоаварии за медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе один ребенок», — уточнили в СКР.

Ведомством начата доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус, следовавший из Москвы в тульский Новомосковск, вечером 30 декабря съехал в кювет. Изначально сообщалось о семи пострадавших.

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