Афины , , 11:38 — REGNUM На греческий танкер Happy Lady, стоящий на якоре у берегов Камеруна, совершено вооружённое нападение. Об этом со ссылкой на власти Греции 31 декабря сообщает агентство Rueters.

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Уточняется, что в ходе нападения неизвестные похитили восемь членов экипажа. Всего на борту находилось 28 человек. Согласно информации министерства судоходства Греции, среди похищённых вооружёнными людьми — пятеро граждан Греции, двое граждан Филиппин и гражданин Украины. Один их греков ранен.

Также в ведомстве добавили, что танкер во время нападения находился в двух морских милях от порта Лимбо в Камеруне.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря пираты атаковали греческий танкер у берегов Нигерии и захватили в заложники большую часть экипажа. В плен попали 19 моряков, в том числе 18 индийцев и один турок. На борту остались семеро членов экипажа.