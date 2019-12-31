Самара, , 11:03 — REGNUM Двое маленьких мальчиков пострадали в дорожном происшествии в Самаре. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла поздним вечером 29 декабря на улице Советской Армии около дома № 156.

По предварительной информации, автомобиль Lada Granta, за рулем которого сидел 28-летний мужчина, врезался в автомобиль Renault Logan, который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения мальчики двух и пяти лет, ехавшие в Renault Logan, получили телесные повреждения. Детей доставили в больницу. После оказания им помощи детям было назначено амбулаторное лечение.

Сообщается, что по данному факту проводится проверка.

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